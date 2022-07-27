"واحات" يُعرّف حجاج ماليزيا بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

زار وفد من حجاج بيت الله الحرام من دولة ماليزيا معرض واحات والتي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد والمقام بفندق الشيراتون بحي النسيم بمكة المكرمة، برعاية شركة إتقان العقارية، منوهين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة ضيوف الرحمن من خلال إطلاقها العديد من المشاريع النوعية والتقنية في حج هذا العام.
جاء ذلك خلال زيارتهم لمعرض واحات قبل مغادرتهم المملكة بعد فراغهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وسط الخدمات المتكاملة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بأجهزتها المعنية بخدمة الحجاج.
من جهتهم، عبّر ضيوف الرحمن من دولة ماليزيا عن سعادتهم البالغة لزيارتهم لمعرض واحات، والذي يستعرض جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وكذلك جهود وزارة الشؤون الإسلامية ومشاريعها العملاقة في خدمة الإسلام والمسلمين في داخل المملكة وخارجها.
كما نوّه الحجاج بمحتويات المعرض الدقيقة، والتي نُفذت بمنظومة واسعة من التقنيات وفق أسلوب العرض المتحفي الذي يبرز جوانب عظمة كتاب الله عز وجل وأهمية تعظيمه من خلال عروض تقنية جميلة ومبهرة خاصة بالقرآن الكريم، وكذلك إبراز جهود المملكة العربية السعودية التاريخية والحديثة في العناية بالقرآن الكريم من خلال جناح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
يُذكر أن معرض واحات يستقبل الزوار يومياً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً ويستمر حتى غرة محرم 1444هـ، ويضم عدداً من الأجنحة التفاعلية التي تستعرض التطبيقات الإلكترونية، منها جناح تطبيق تعليم شعائر الحج والعمرة بتقنية 3D، والمكتبة الإلكترونية، وجناح مكتبة مكة المكرمة والذي يستعرض المخطوطات النادرة للمكتبة، وجناحاً خاصاً لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وجناح البرامج العلمية والدعوية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية داخل المملكة وخارجها.