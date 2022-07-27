"واحات" يُعرّف حجاج ماليزيا بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

يُذكر أن معرض واحات يستقبل الزوار يومياً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً ويستمر حتى غرة محرم 1444هـ، ويضم عدداً من الأجنحة التفاعلية التي تستعرض التطبيقات الإلكترونية، منها جناح تطبيق تعليم شعائر الحج والعمرة بتقنية 3D، والمكتبة الإلكترونية، وجناح مكتبة مكة المكرمة والذي يستعرض المخطوطات النادرة للمكتبة، وجناحاً خاصاً لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وجناح البرامج العلمية والدعوية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية داخل المملكة وخارجها.