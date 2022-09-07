أدير العقارية تحقق نجاحًا مميزًا في بيع أرض "درة المصيف" باكورة المرحلة الثانية من عقارات "سعودي أوجيه المحدودة"

من جانبه أشار سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أن النجاح الباهر الذي حققه هذا المزاد، والحضور الكبير الذي حظي به من شخصيات اقتصادية مرموقة تمثل أهم شركات العقار والتطوير العقاري في المملكة؛ يؤكد الأهمية الاستثمارية العالية لأرض "دُرة المصيف" التي تتبوأ موقعًا استراتيجيًا فريدًا في قلب حي "الحوية" العريق شمال مدينة "الطائف"، وتمتد على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع، مما جعلها وجهة بارزة للمستثمرين ورجال الأعمال لإطلاق مشاريع عقارية رائدة في منطقة سياحية نموذجية، تشهد تطورًا هائلاً، وطلبًا عاليًا على المنتجات العقارية السكنية والتجارية، نظرًا لتنامي عدد ساكنيها وزوارها، الذين يفدون إليها من مختلف مناطق المملكة للاستمتاع بمقوماتها الطبيعية والتاريخية والثقافية المُذهلة، أهلتها لتكون إحدى أهم مناطق الجذب السياحي في المملكة، بفضل برودة مُناخها، وخُضرة جبالها، وروعة سهولها ووديانها.