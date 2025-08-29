"بيئة الرياض" توقف مزادًا غير نظامي للإبل وتحذر: لا مكان للأنشطة المخالفة

أوقف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض مزادًا غير نظامي للإبل، بعد رصد إعلان متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إقامته في أحد المواقع غير المرخصة، في خطوة حازمة تؤكد التزام الوزارة بتنظيم الأسواق وضبط الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية.
وأوضح الفرع أن هذا الإجراء جاء تطبيقًا للأنظمة واللوائح التنفيذية، حيث تنص الفقرة (1) من المادة (98) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10 / 8 / 1442هـ، على أن: "تتولى الوزارة أو من تفوضه تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة لتداول وبيع أنواع الثروة الحيوانية، ويُحظر التداول في غير الأماكن المرخصة من قبل الوزارة."
وأكدت الوزارة أن أي أنشطة غير نظامية تُعد تجاوزًا للتعليمات، وتستوجب الإيقاف الفوري والمساءلة القانونية، مشددة على أن دورها لا يقتصر على منح التراخيص، بل يشمل الرقابة الميدانية والمتابعة المستمرة، لضمان تنظيم المزادات والمهرجانات المتعلقة بالإبل أو غيرها من الثروات الحيوانية بما يحقق معايير السلامة والصحة العامة.
ونوّه فرع الوزارة بالرياض بأن إقامة المزادات أو المهرجانات دون الحصول على التراخيص اللازمة يعرّض القائمين عليها للمساءلة النظامية، داعيًا ملاك الإبل والمنظمين والمهتمين بالقطاع إلى الالتزام بالأنظمة، والتقدُّم بطلباتهم الرسمية عبر القنوات المعتمدة للحصول على الموافقات المطلوبة، حفاظًا على النظام وسلامة الثروة الحيوانية والمتعاملين بها.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتنظيم الأسواق والمزادات، وتطوير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع الثروة الحيوانية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة الخدمات، والحد من الممارسات العشوائية التي تضر بالقطاع أو تسيء لسمعته.
وأكد فرع "بيئة الرياض" مواصلته تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية، ورصد الإعلانات والأنشطة عبر مختلف الوسائل، للتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات، والعمل على منع أي أنشطة مخالفة قبل وقوعها، في إطار مسؤولياته النظامية لحماية الثروة الحيوانية وتنظيم الأسواق.