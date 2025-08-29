"بيئة الرياض" توقف مزادًا غير نظامي للإبل وتحذر: لا مكان للأنشطة المخالفة

وأوضح الفرع أن هذا الإجراء جاء تطبيقًا للأنظمة واللوائح التنفيذية، حيث تنص الفقرة (1) من المادة (98) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10 / 8 / 1442هـ، على أن: "تتولى الوزارة أو من تفوضه تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة لتداول وبيع أنواع الثروة الحيوانية، ويُحظر التداول في غير الأماكن المرخصة من قبل الوزارة."