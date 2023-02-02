بتداولات قيمتها 4 مليارات ريال .. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً

وكانت أسهم شركات: سلامة، ودار الأركان، وسايكو، ومدينة المعرفة، وأمريكانا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الإنماء، وسليمان الحبيب، والسعودي الفرنسي، والمجموعة السعودية، واتحاد اتصالات، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.84% و4.25%.