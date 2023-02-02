محليات

بتداولات قيمتها 4 مليارات ريال .. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً

عند 10701 نقطة .. 172 مليون سهم و77 شركة سجلت ارتفاعًا في قيمتها
بتداولات قيمتها 4 مليارات ريال .. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً
واس
واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضاً 81.94 نقطة ليقفل عند مستوى 10701.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 172 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 130 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سلامة، ودار الأركان، وسايكو، ومدينة المعرفة، وأمريكانا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الإنماء، وسليمان الحبيب، والسعودي الفرنسي، والمجموعة السعودية، واتحاد اتصالات، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.84% و4.25%.

وكانت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، ودار الأركان، وبترو رابغ، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الإنماء، والرجحي، والأهلي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 151.48 نقطة ليقفل عند مستوى 18996.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 240 ألف سهم.

مؤشر الأسهم السعودية
الأسهم المتداولة

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