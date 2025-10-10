حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما في عرض البحر

ودعت المديرية جميع مرتادي البحر إلى الالتزام بإرشادات السلامة البحرية، والتأكد من جاهزية وسائطهم ومعداتهم قبل الإبحار، مشددة على أهمية سرعة التواصل عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أو (994) في بقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.