حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما في عرض البحر

في تناغم يعكس الجهود الرسمية لحماية الأرواح، أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنين بعد أن تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر.
وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود أنه تم تقديم المساعدة اللازمة للمواطنين والتأكد من سلامتهما، قبل مرافقة الوسيطة إلى منطقة آمنة.
ودعت المديرية جميع مرتادي البحر إلى الالتزام بإرشادات السلامة البحرية، والتأكد من جاهزية وسائطهم ومعداتهم قبل الإبحار، مشددة على أهمية سرعة التواصل عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أو (994) في بقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.