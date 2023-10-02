"شركة الوعلان للتجارة" توقع شراكة استراتيجية مع "شركة زيكر"

وفي هذه المناسبة، أعرب فهد بن سعد الوعلان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوعلان عن اعتزازه بهذه الشراكة وقال: "باعتبارنا شركة رائدة في قطاعالسيارات، نسعى في شركة الوعلان للتجارة باستمرار إلى التعاون مع العلامات التجارية التي ترمز إلى الابتكار والجودة وتهدف إلى التركيز على العملاء." وأضاف: "تمثل شركة زيكر للسيارات هذه القيم التي نبحث عنها ونسعى للتعاون معها، فهذه الشراكة لا تعمل على دفع رؤيتنا إلى أقصى الحدود فحسب، بل تدعم أيضًا أهداف المملكة العربية السعودية من ناحيةتنويع الاقتصاد، والانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبني حلول الطاقة الخضراء."