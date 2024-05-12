إلغاء لجان النظر في مخالفات ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

واستناداً إلى المادة (256) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/1/1444) وتاريخ 15/1/1444هـ، على أنه "تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تختص بالنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة التنفيذية والترخيص والفصل فيها، وإقرار العقوبات، والنظر في الاعتراضات التي قدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الوزارة"، ولموافقة وزير البيئة والمياه والزراعة على تعديل الفقرة (2) من البند (خامساً) من آلية تطبيق زراعة الأعلاف الخضراء بالمناطق، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (74/1) وتاريخ 1439/2/10هـ.