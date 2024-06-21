مساعدات تغطّي "70%" من العالم.. شواهد على تفرد السعودية بلقب "مملكة الإنسانية"

وحفظُ الإنسان هو أولويةٌ للمملكة العربية السعودية، والشواهدُ على ذلك كثيرةٌ؛ فبحسب الإحصائيات الرسمية تُعدّ السعودية من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ حيث تقدم مساعدات طارئة وتنموية للعديد من الدول التي تعاني من الأزمات والكوارث، وتشمل هذه المساعدات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم وإعادة البناء.