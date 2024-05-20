HUAWEI Pura 70 Ultraيعيد ابتكار التصوير الفوتوغرافي عبر الجوال باستخدام كاميرا منبثقة

تعمل خاصية التقاط الصور الفائقة السرعة على دمج تقنيات متقدمة في كشف الحركة والتركيز التلقائي الاستباقي، مما يمكّن الكاميرا من إلتقاط الأهداف التي تتحرك بسرعة وتثبيتها بدقة، حتى تلك التي تصل سرعتها إلى 300 كم/ساعة. سواء أكان الهدف طائرًا يحلق في السماء، أو راقصًا يؤدي حركاته، أو حتى سيارة سباق F1تزمجر نحوك، فإن هاتف Pura70 Ultra مجهز للتعامل مع هذه التحديات. تضمن الخوارزميات المتطورة للحركة أن تكون العناصر الأمامية واضحة، في حين تبقى الخلفية محددة وغنية بالتفاصيل.