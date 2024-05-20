HUAWEI Pura 70 Ultraيعيد ابتكار التصوير الفوتوغرافي عبر الجوال باستخدام كاميرا منبثقة

بلغت الهواتف الذكية مرحلةً حيث أصبحت الابتكارات الجديدة نادرة بشكل متزايد. يتمحور التنافس الآن حول التحسينات الهامشية في قوة المعالج، عمر البطارية، وعدد الكاميرات. تكافح العلامات التجارية للهواتف الذكية من أجل التميز في سوق مشبع بالأجهزة المتشابهة جدًا. وفي النهاية يبدو أن هناك القليل من الطرق للتمييز بين هاتفٍ وآخر.
ولكن من حين لآخر، يأتي شيء ما يتحدى التوقعات ويدفع حدود ما هو ممكن. وهذا ما يفعله هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra. إنه مزيج قوي من التميز الجمالي، والتصوير الخارق، والمتانة الاستثنائية.
يأتي هاتف Pura 70 Ultra بتصميم رائع يبرز بلوحته الخلفية المزينة بأشكال النجوم الجذابة التي تخطف الأنظار. النقش المعقد على الهاتف يمنحه طابعًا فريدًا، ويذكّرنا برقص الأضواء الساحرة على مياه نهر السين في ليل باريس. النقش الدقيق على اللوحة الخلفية يضفي ملمسًا مميزًا للتجربة الحسية، بينما يعزز الجلد النباتي المستخدم في اللمسة النهائية الأناقة الكلية للهاتف. وتكمل علامة XMAGE والحلقة الحمراء حول عدسة الكاميرا الرئيسية الإطلالة البصرية بلمسة من الفخامة.
النجم البارز في هذا الهاتف هو بلا شك نظام الكاميرا المتطور. تتألق الكاميرا المنبثقة ذات الإضاءة العالية كأولى تقنياتها المستخدمة في الهواتف الذكية. تبرز العدسة من الجهاز بحركة دورانية محكمة وممتعة عند الاستخدام، تذكرنا بدقة أدوات التصوير الاحترافية. هذا التصميم المبتكر ليس مجرد خدعة تقنية، بل هو وسيلة ذكية تسمح بإدراج مستشعر عملاق بمقاس 1 بوصة وفتحة عدسة f/1.6 داخل هيكل الهاتف النحيف الذي لا يتجاوز سمكه 8.4 ملم. إنها خطوة ثورية في عالم تقنيات الهواتف الذكية.
يقلب المستشعر بمقاس 1 بوصة موازين التحدّي. إنه أكبر بكثير من معظم الهواتف الذكية المتاحة. ينعكس ذلك على قدرات أفضل في جمع الضوء، وأداء محسّن في ظروف الإضاءة المنخفضة، ونطاق ديناميكي أوسع، وعمق مجال أقل للحصول على تأثير البوكيه الجميل. باختصار، يعني ذلك الحصول على صور أفضل، خاصةً في حالات الإضاءة المنخفضة. وبدمجه مع محرك معالجة الصور XD Fusion Pro من هواوي، تكون النتائج مذهلة بكل بساطة.
المستشعر الواسع هو فقط عنصر واحد في صيغة التصوير المتقدمة. لتثبيت اللحظات الجميلة بكمالها مهما كانت خاطفة، تحتاج إلى سرعة استجابة عالية، وهو ما يوفره هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra بفضل خاصية التقاط الصور السريعة. هذه الخاصية تدمج بين التعريضات المتعددة القصيرة والطويلة مع محرك هواوي XD Motion Engine لتوفير صور واضحة للأهداف المتحركة بسرعة، مما يُمَكِّن الهاتف من إيقاف الزمن بأساليب كانت تعتبر سابقًا خارج نطاق الممكن.
تعمل خاصية التقاط الصور الفائقة السرعة على دمج تقنيات متقدمة في كشف الحركة والتركيز التلقائي الاستباقي، مما يمكّن الكاميرا من إلتقاط الأهداف التي تتحرك بسرعة وتثبيتها بدقة، حتى تلك التي تصل سرعتها إلى 300 كم/ساعة. سواء أكان الهدف طائرًا يحلق في السماء، أو راقصًا يؤدي حركاته، أو حتى سيارة سباق F1تزمجر نحوك، فإن هاتف Pura70 Ultra مجهز للتعامل مع هذه التحديات. تضمن الخوارزميات المتطورة للحركة أن تكون العناصر الأمامية واضحة، في حين تبقى الخلفية محددة وغنية بالتفاصيل.
إذا كنت تميل إلى التفاصيل الدقيقة والمقربة، فإن هاتف Pura 70 Ultra يلبي هذه الرغبة أيضًا. تتيح كاميرا Ultra Lighting Macro Telephoto القدرة على التقاط صور ماكرو بتفاصيل دقيقة جدًا من مسافة تبعد 5 سم فحسب، مع إمكانية تكبير تصل إلى 35 ضعف. هذا يعني أنك قادر على تصوير تعقيدات شرايين ورقة نبات، أو ملء الصورة ببتلة زهرة فردية، أو جناح حشرة، مكشوفًا بذلك تفاصيل دقيقة لا تُرى بالعين المجردة.
من الجدير بالذكر أيضًا أن هواوي لم تكتفِ بالابتكار في التصوير فحسب، بل شملت تحسيناتها متانة الجهاز كذلك. يأتي هاتف Pura 70 Ultra مزودًا بزجاج Crystal Armor Kunlun، وهو مادة بلورية نانوية تفوق الزجاج التقليدي للهواتف الذكية في الصلابة والمرونة، مما يرفع من مستوى مقاومته للخدوش بنسبة 300% ويحسن من قدرته على تحمل السقوط. هذه المتانة توفر لك الاطمئنان لتصحب هاتفك المميّزبالكاميرا في كافة رحلاتك ومغامراتك.
عند الحديث عن المغامرات، فإن Pura 70 Ultra جاهز دائمًا للعمل بفضل تقنية الشحن الفائق HUAWEI SuperCharge التي توفر شحنًا سلكيًا بقوة 100 واط وشحنًا لاسلكيًا بقوة 80 واط. يمكن لبطارية الجهاز سعة 5200 مللي أمبير في الساعة أن تصل إلى نصف شحنها خلال 15 دقيقة فقط. سواء عبر الشحن السلكي أو اللاسلكي. سواء كنت تشحن جهازك أثناء انتظار رحلتك القادمة في المطار أو تعبئه بالطاقة لاسلكيًا أثناء التنقل بالسيارة، يبقى Pura 70 Ultra جاهزًا للعمل.
يمثل هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra تصريحًا جريئًا عن مستقبل التصوير والتصميم في عالم الهواتف المحمولة. تشكل الكاميرا المنبثقة مقاس 1 بوصة وزجاج Kunlun نقطة تحول في الصناعة. وبفضل الكاميرا القابلة للسحب المزودة بمستشعر ضخم مقاس 1 بوصة وخاصية التقاط الصور الفائق السرعة، يمكن لهاتف HUAWEI Pura 70 Ultra أن يغنيك عن حمل الكاميرات الكبيرة مثل DSLR أو الكاميرات بدون مرآة (mirrorless) في رحلاتك.
تتوفر سلسة هواتف HUAWEI Pura 70 للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية وذلك بسعر يبدأ من 2999 ريال مع هدايا قيّمة.