مسام ينزع 782 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة الأسبوع الماضي

أعلنت غرفة عمليات مشروع مسام أن الفرق الميدانية نزعت الأسبوع الماضي 782 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وذكرت عمليات مسام في بيان لها أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 612 ذخيرة غير منفجرة.
وأضاف البيان الذي نشره مكتب مسام الإعلامي أن الفرق الهندسية تمكنت خلال الأسبوع الماضي أيضاً من نزع 165 لغماً مضاداً للدبابات.
ووفقاً للبيان، تمكنت فرق مسام الميدانية منذ بداية الشهر من تطهير 516.858 متراً مربعاً من الأراضي في اليمن.
وذكر البيان أيضاً أن فرق المشروع تمكنت منذ نهاية يونيو 2018 وحتى 07 أبريل الجاري من تطهير 45.367.536 متراً مربعاً من الأراضي.