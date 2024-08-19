في 7 خطوات.. "التعليم" توضح "آلية النقل المباشر للطلاب من مدرسة إلى أخرى"

كشفت وزارة التعليم، عن آلية خدمة النقل المباشر للطلاب والطالبات من مدرسة إلى أخرى، مشيرة إلى أنها خدمة تتيح لولي الأمر نقل أبنائه مباشرة إلى مدرسة أخرى، من خلال نظام نور في حال وجود شاغر في المدرسة المطلوب النقل إليها، ولا حاجة إلى موافقات إضافية.