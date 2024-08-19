في 7 خطوات.. "التعليم" توضح "آلية النقل المباشر للطلاب من مدرسة إلى أخرى"

كشفت وزارة التعليم، عن آلية خدمة النقل المباشر للطلاب والطالبات من مدرسة إلى أخرى، مشيرة إلى أنها خدمة تتيح لولي الأمر نقل أبنائه مباشرة إلى مدرسة أخرى، من خلال نظام نور في حال وجود شاغر في المدرسة المطلوب النقل إليها، ولا حاجة إلى موافقات إضافية.
وأوضحت الوزارة، أن آلية خدمة النقل المباشر من مدرسة إلى أخرى حكومية تقوم على 7 خطوات تأتي تباعاً، وهي: "اختيار إدارة التعليم للمدرسة المراد نقل الطالب إليها، ثم اختر المدرسة المراد نقل الطالب إليها (يظهر عدد الشواغر المتوافرة في المدرسة المراد نقل الطالب إليها)، ثم أرفق إثبات السكن".
وتابعت: "ادخل سبب النقل، ثم أدخل تبرير التقديم بعد إغلاق فترة النقل في حال كانت فترة النقل منتهية، وانقر إرسال لتقديم الطلب، تصل رسالة لولي الأمر تمّ قبول نقل الطالب بنجاح".