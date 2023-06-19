"الإحصاء" تعلن إجمالي أعداد المعتمرين والحجاج لعام 1443هـ: أكثر من ٢٤ مليونًا

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، أن إجمالي أعداد المعتمرين خلال عام 2022م بلغ 24.715.307 معتمرين، من بينهم 9.517.829 معتمرًا قاموا بأداء العمرة لمرة واحدة.. وقد بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الخارج (8.372.429) معتمرًا؛ حيث بلغ عدد الذكور منهم 3.700.785 معتمرًا بنسبة 44.20%؛ بينما بلغ إجمالي المعتمرات الإناث (4.671.644) معتمرة بنسبة 55.80%؛ فيما بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الداخل 16.342.878 معتمرًا، وصل عدد السعوديين منهم إلى 6.642.881 معتمرًا بنسبة 40.65%، في حين وصل عدد المعتمرين غير السعوديين من الداخل إلى 9.699.997 معتمرًا بنسبة 59.35%.