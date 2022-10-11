وزير الصحة يدشّن مصنع الأجهزة الطبية ويحضر توقيع عددٍ من الاتفاقيات بجناح شركة الدواء – الرياض

دشّن معالي وزير الصحة فهد الجلاجل؛ بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء د. هشام الجضعي، أثناء زيارة الوزير جناح شركة الدواء للخدمات الطبية في ملتقى الصحة العالمي، والمقام خلال الفترة من 9 - 11 أكتوبر، مصنع المتطورة الأولى لصناعة الأجهزة الطبية.
ويهدف المصنع إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاع الصحي لتحقيق إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030، ونقل المعرفة وآخر التطورات على مستوى العالم، بالتعاون مع شركات عالمية، وكذلك التنوّع في المنتجات بما يتناسب مع البرامج الحكومية.
وبحضور معاليه وقّعت شركة الدواء للخدمات الطبية، وشركة بي جي اي المناهل الصينية، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال الجينوم وخدمات الرعاية الطبية عدداً من الاتفاقيات في مجالات الخدمات اللوجستية، ولتطوير وتصنيع الأجهزة الطبية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية.
كما استعرضت شركة الدواء خدمات الشركة الأولى للتحول للرعاية الصحية، وهي إحدى الشركات التابعة لها، وترتكز الشركة الأولى للتحول للرعاية الصحية على رؤيتها الإستراتيجية لأن تكون إحدى ركائز التحول في الرعاية الصحية في المملكة من خلال التكنولوجيا والابتكار، للمساهمة في تحقيق مستهدفات القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.
كما تهدف الشركة لمواكبة التحول الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، لتقديم حلولٍ تمكّن المستفيد من سهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة الخدمة، وتحسين تجربة المستفيد، وسيتم تقديم هذه الخدمات من خلال الشراكات الإستراتيجية مع مزوّدي الخدمات الصحية من القطاعين الحكومي والخاص.
واستعرضت، خلال المعرض، شركة المنظومة الأولى للخدمات اللوجستية (بروسيد)، التي تختص بتوفير خدمات نقل الأدوية والمنتجات الطبية للأفراد والجهات الحكومية والخاصة وخدمات نقل الدم بين المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وبنوك الدم المركزية حول المملكة.
وتعد شركة بروسيد من أكبر الشركات اللوجستية المتخصصة بالقطاع الصحي بالمملكة، وتمتلك الشركة مقراً للتخزين والخدمات اللوجستية في مدينة سدير للصناعة والأعمال الذي يعد من أكبر المخازن في المملكة والمجهّزة بأحدث التقنيات والأتمتة التي أسهمت في تيسير ورفع كفاءة عمليات المناولة بشكل آلي ل للمنتجات الدوائية كافة، بدرجة 95 % مما جعلها رائدة في مجال التخزين وكذلك تقديم الخدمات اللوجستية للغير تحقيقاً لمبادرات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد الفراج، إلى دعم وزارة الصحة لتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تطوير المنظومة الصحية بالمملكة، مشيراً إلى أن شركة الدواء مستمرة بخطط إستراتيجية في تحسين تجربة المستفيد من الخدمات الصحية من خلال البنية التحتية والانتشار الجغرافي في أكثر من 130 مدينة ومحافظة من خلال 900 فرع حول المملكة، وهذا ما سيمكّنها من تقديم خدماتٍ مميزة تتماشى مع الرؤية الطموحة 2030 لإيجاد مجتمع صحي متكامل.