وزير الصحة يدشّن مصنع الأجهزة الطبية ويحضر توقيع عددٍ من الاتفاقيات بجناح شركة الدواء – الرياض

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد الفراج، إلى دعم وزارة الصحة لتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تطوير المنظومة الصحية بالمملكة، مشيراً إلى أن شركة الدواء مستمرة بخطط إستراتيجية في تحسين تجربة المستفيد من الخدمات الصحية من خلال البنية التحتية والانتشار الجغرافي في أكثر من 130 مدينة ومحافظة من خلال 900 فرع حول المملكة، وهذا ما سيمكّنها من تقديم خدماتٍ مميزة تتماشى مع الرؤية الطموحة 2030 لإيجاد مجتمع صحي متكامل.