بلغ 17 مليار دولار خلال 6 سنوات.. ما أشكال دعم المملكة لليمن؟

وشملت الحزمة 17 مشروعًا حيويًا وبرنامجًا تنمويًا موزعة على 6 قطاعات هي: الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، ومن هذه المشروعات، مشروع إنشاء محطة الغاز لتوليد الكهرباء في محافظة عدن، ومشروع إنشاء شبكات الجهد المتوسط الكهربائية في محافظة عدن، ومشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة عدن بقدرة 10 آلاف متر مكعب، ومشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت، ومشروع إنشاء وتجهيز كلية الطب في محافظة تعز، ومشروع تنفيذ طريق تعز- الكدحة المخا في محافظة تعز.