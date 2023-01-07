المنقية "مذهلات الجزيرة" تحقق المركز الأول في شوط شلفا ولي العهد لون الوضح بمهرجان الإبل

فازت المشاركة نورة بنت عبدالله المهيدب بالمركز الأول في شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".
وجاءت في المركز الثاني نورة بنت مهدي الدوسري، وحلت في المركز الثالث الهنوف بنت سليمان بن عبدالله الراجحي بالفردية "نخاية الشلف"، ونالت المركز الرابع رهف بنت علي بن محمد القحطاني، وبالمركز الخامس حصة بنت عبدالله آل زاين.
من ناحية أخرى، حصد المواطن ناصر عيد العتيبي المركز الأول في شوط شلفا ولي العهد لون الوضح بالمنقية "مذهلات الجزيرة"، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".
وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم، نتائج الفائزين بالشوط؛ إذ جاء بالمركز الثاني القطري سالم عجيم الشرافي بالمنقية "الصفوه"، وحقق المركز الثالث المواطن خالد جدعان الشمري بالمنقية "الباشات"، وجاء بالمركز الرابع المواطن سليمان عساف العتيبي بالمنقية "فهاقات"، وحقق المركز الخامس المواطن خالد مخلد العتيبي بالمنقية "مرجحات".