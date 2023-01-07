المنقية "مذهلات الجزيرة" تحقق المركز الأول في شوط شلفا ولي العهد لون الوضح بمهرجان الإبل

من ناحية أخرى، حصد المواطن ناصر عيد العتيبي المركز الأول في شوط شلفا ولي العهد لون الوضح بالمنقية "مذهلات الجزيرة"، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".