"أبي ربط ساقي بسلسلة حديد حتى لا ألعب الكرة".. فهد الهريفي يروي حكايته من "سوق الأغنام" لـ"كبش الفداء"

وعن نقطة التحول في حياته من خلال انتقاله لمدينة الرياض ولنادي النصر في سن 16 عامًا قال الهريفي: في ثالث مباراة لي في دورة رمضانية أقيمت في العاصمة وحضرها ذلك الوقت الأمير عبدالرحمن بن سعود؛ عرَض عليّ في اليوم التالي عرضًا داعَبَ خيالي وأحلامي ولم أستطع رفضه، وهو يقول لي: هل تود اللعب في المنتخب وبجوار ماجد عبدالله؟