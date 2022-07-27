‬العيادات المتنقلة لإغاثي الملك سلمان في عبس باليمن تخدم 468 مستفيدًا

على صعيد آخر، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 25 طناً من التمور هديةً من المملكة لجمهورية تنزانيا المتحدة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا عبدالله بن علي الشريان، وممثل من وزارة المالية وفريق المركز، ومن الجانب التنزاني وزيرة الخارجية التنزانية ليبراتا مولا مولا، وذلك في مقر وزارة الخارجية بمدينة دار السلام.