‬العيادات المتنقلة لإغاثي الملك سلمان في عبس باليمن تخدم 468 مستفيدًا

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تم اليوم تركيب وتشغيل جهاز أشعه مقطعيه (CT-scan) في مستشفى ابن سيناء بمحافظة حضرموت، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
ويقدم الجهاز تشخيصاً دقيقاً وسريعاً للحالات المرضية التي تستدعي استخدامه مثل الكشف عن الأورام أو النزيف الداخلي أو الالتهابات وغيرها، عبر تكوين صورة تفصيلية ثلاثية الأبعاد لأجزاء الجسم الداخلية.
يأتي هذا الدعم من المركز امتداداً لمساهماته في تلبية احتياجات القطاع الطبي باليمن، وذلك في إطار جهوده الإنسانية المبذولة هناك.
من ناحية ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 107 أطنان من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الطلح بمحافظة شبوة، استفاد منها 6،000 فرد.
يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
كما قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 468 مستفيدًا خلال المدة من 13 حتى 19 يوليو 2022م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 68 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 45 مراجعًا، وعيادة الباطنية 107 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 12 مستفيدًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 234 مستفيدًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد مستفيدان اثنان، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 111 مريضًا، ونُفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.
على صعيد آخر، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 25 طناً من التمور هديةً من المملكة لجمهورية تنزانيا المتحدة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا عبدالله بن علي الشريان، وممثل من وزارة المالية وفريق المركز، ومن الجانب التنزاني وزيرة الخارجية التنزانية ليبراتا مولا مولا، وذلك في مقر وزارة الخارجية بمدينة دار السلام.
وأشاد "الشريان" بما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة من جهود إنسانية كبيرة حول العالم، تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للوقوف مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن، منوهاً بمتانة العلاقات الأخوية بين المملكة وجمهورية تنزانيا الصديقة.
من جانبها، قدمت وزيرة الخارجية التنزانية شكرها الجزيل للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على مجمل المساعدات المقدمة للشعب التنزاني، مبينة أن ذلك ليس بمستغرب من مملكة الإنسانية وعطائها السخي غير المحدود في أنحاء المعمورة كافة.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل للأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.