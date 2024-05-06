وفق متطلبات نظام الوساطة.. "إيجار" توضح آلية دفع الضمان الإلزامي عن العقارات المستأجرة

أوضحت منصة "إيجار" آلية دفع الضمان الإلزامي للتعويض عن أي أضرار قد تلحق بالعقار المستأجر.
وقالت المنصة عبر موقعها الرسمي إن المستأجر ملزَم بدفع مبلغ الضمان مرة واحدة للتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالعقار.
وتابعت أنه بناءً على متطلبات نظام الوساطة العقارية والتي تشمل حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار؛ سيتم إتاحة حجز قيمة الضمان من محفظة المستأجر عند توثيق العقد وبشكل إلزامي؛ بحيث يتم حفظ الضمان لدى "إيجار" كطرف محايد، وعند انتهاء/ إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين؛ بحيث يتم إعادة المبالغ المستحقة لكل منهم بشكل آلي كرصيد متاح في المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط العملية الإيجارية وحوكمة فاعلة لعملياتها، وحفظ حقوق الأطراف، وترسيخ قيم الشفافية والثقة فيما بينهم، وتسهيل إجراءات العملية الإيجارية وإثباتها إلكترونيًّا، وخفض النزاعات المرتبطة بضمان تأمين الوحدة.
وتمتاز هذه الخدمة بحفظ مبلغ الضمان في "إيجار"، وتمكين اقتطاع قيمة الأضرار من مبلغ الضمان للمؤجر أو إعادة المبلغ للمستأجر بعد اتفاق الطرفين بالاستناد إلى نموذج التسليم في حال استرداد مبلغ الضمان.