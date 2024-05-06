وفق متطلبات نظام الوساطة.. "إيجار" توضح آلية دفع الضمان الإلزامي عن العقارات المستأجرة

وتابعت أنه بناءً على متطلبات نظام الوساطة العقارية والتي تشمل حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار؛ سيتم إتاحة حجز قيمة الضمان من محفظة المستأجر عند توثيق العقد وبشكل إلزامي؛ بحيث يتم حفظ الضمان لدى "إيجار" كطرف محايد، وعند انتهاء/ إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين؛ بحيث يتم إعادة المبالغ المستحقة لكل منهم بشكل آلي كرصيد متاح في المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم.