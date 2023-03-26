وزراء خارجية مجلس التعاون يدينون في رسالة لنظيرهم الأميركي تصريحات وزير مالية إسرائيل

وأكّد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الرسالة تأتي تجسيداً لموقف قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم-، بشأن قضية فلسطين كونها قضية العرب والمسلمين الأولى، مؤكداً على ما ورد في البيان الختامي للدورة الـ155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، الذي عُقد في 22 مارس 2023م، بشأن دعم مجلس التعاون لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.