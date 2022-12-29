تطبيق "نينجا" يواصل النمو السريع في مختلف مناطق المملكة ليصل إلى 1.5 مليون عميل خلال 4 أشهر فقط

أعلنت شركة تطبيق "نينجا" المختصة في التوصيل السريع، والتي تعد إحدى أكثر الشركات التقنية نموًا في المملكة، اليوم عن تجاوز قاعدة عملائها 1.5 مليون عميل قاموا بتحميل التطبيق، حيث نمت الشركة في أربعة أشهر فقط لتغطي بشكل كامل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية بجاهزية وقدرة تشغيلية عالية.
ويوفر تطبيق "نينجا" خدمة التوصيل عند الطلب خلال دقائق إلى باب منزل العميل، ويسهل الوصول إلى آلاف من المنتج تتنوع من المنتجات الطازجة، إلى مستحضرات العناية بالبشرة والجمال والشعر، وأطعمة الحيوانات الأليفة، والصيدلية، والمشروبات والأطعمة الخفيفة.
وأعلنت الشركة الناشئة التي تأسست من قبل محليًا في عام 2022 في السعودية عن التوسع في عملياتها إلى الثلاث مدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية بالكامل، والتي تشكل ما يقرب من 50 في المائة من السكان. ويركز فريق إدارة "نينجا" المشكل من عدد من المخضرمين في القطاع، على التوسع وتعزيز الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على وقت التوصيل والتسليم خلال 25 دقيقة، بالإضافة إلى المحافظة على قاعدة العملاء.
وقال مشعل شويخات مدير المنتجات لتطبيق نينجا: "لقد حرصنا على بناء خدمة نعتقد أنها ستغير مفاهيم التسوق في المنطقة، فبعد أن غيرت جائحة كورونا طباع وتوقعات المستهلكين، قمنا بتطوير المنتج والعمليات وطريقة التشغيل لمواكبة مرحلة ما بعد كورونا، بالاعتماد على التكنولوجيا التي ستمكننا من سرعة الانتشار".
وتعليقاً على ذلك قال جانبيرك دونمز، الشريك المؤسس لشركة "نينجا": "نحن سعداء بشكل استثنائي بالنمو الحالي للشركة، إذ قمنا بالتوسع في غضون أربعة أشهر في مختلف أنحاء المملكة، كما تستمر الأعمال في التقدم بشكل إيجابي مع 1.5 مليون عملية تحميل للتطبيق، ونهدف حالياً إلى تغطية جميع مناطق المملكة والوصول إلى مناطق جديدة، إذ من الواضح أن المنتج يحظى بشعبية وطلب عالٍ، ونحن على ثقة من أن الأعمال ستستمر في الازدهار في الأشهر المقبلة".
وأضاف حسين بوخمسين، المدير التقني للتطبيق: "نتطلع في 2023 لمسارعة النمو بشكل أكبر، وسنستمر بالاستثمار لجعل نينجا علامة فارقة في توصيل المنتجات والأطعمة من خلال شبكة المتاجر السحابية التي قمنا بإنشائها".
وأعلنت "نينجا" أن الاهتمام في جولتها الاستثمارية غير معلنة القيمة التي أغلقت خلال الربع الأخير من 2022 بقيادة شركة Bunat Ventures وبمشاركة العديد من شركات رأس المال الجريء الأخرى والمكاتب العائلية فاق التوقعات، حيث صرح مؤسسو الشركة أن جولة التمويل الأخيرة ستساعدهم على الاستمرار في توسيع نطاق أعمالهم وعملياتهم في منطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما قال سعود القحطاني الشريك المؤسس لشركة "نينجا" تعليقاً على نمو صناعة رأس المال الجريء في السوق السعودي: "شهدنا تحولاً غير مسبوق في السوق السعودي في الأشهر الثمانية عشر الماضية، حيث ظهرت شركات تقنية وتقنية-مالية جديدة ومدعومة من قبل أموال رأس المال الجريء من جميع أنحاء العالم، إذ يعد ذلك جاذباً للمستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى الدخول في السوق السعودي في الوقت الحالي، كما تقوم الحكومة بخلق الظروف المناسبة للنمو والترحيب بالاستثمارات".
يذكر أن الاستثمارات في الشركات الناشئة في السوق المحلي مستمرة بالنمو بوتيرة سريعة، حيث أشارت مصادر مختلفة إلى زيادة إجمالي تمويل رأس المال الجريء بنسبة 93٪ على أساس سنوي ليصل إلى 818 مليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، حيث يتماشى ذلك مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف لخلق اقتصاد فعّال وحديث، حيث تعد السوق السعودية السوق الإقليمية الأعلى من حيث عدد الصفقات المبرمة في اسثمارات رأس المال الجريء، بنمو 36% في النصف الأول من 2022 مقارنة مع نفس الفترة في 2021.