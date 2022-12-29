تطبيق "نينجا" يواصل النمو السريع في مختلف مناطق المملكة ليصل إلى 1.5 مليون عميل خلال 4 أشهر فقط

يذكر أن الاستثمارات في الشركات الناشئة في السوق المحلي مستمرة بالنمو بوتيرة سريعة، حيث أشارت مصادر مختلفة إلى زيادة إجمالي تمويل رأس المال الجريء بنسبة 93٪ على أساس سنوي ليصل إلى 818 مليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، حيث يتماشى ذلك مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف لخلق اقتصاد فعّال وحديث، حيث تعد السوق السعودية السوق الإقليمية الأعلى من حيث عدد الصفقات المبرمة في اسثمارات رأس المال الجريء، بنمو 36% في النصف الأول من 2022 مقارنة مع نفس الفترة في 2021.