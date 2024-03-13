"البيئة" تدعو إلى تعزيز سلوك الاستهلاك الرشيد للحد من فقد وهدر اللحوم في المملكة

وتشهد المملكة فقد وهدر كميات كبيرة من اللحوم سنويًا، مما يشكل تحديًا لقطاع الزراعة، إذ بلغ حجم وقيمة الهدر السنوي من لحوم الدواجن (444) ألف طن، و(22) ألف طن من لحوم الغنم، و(13) ألف طن من لحوم الإبل، و(69) ألف طن من الأسماك، و(41) ألف طن من اللحوم الأخرى.