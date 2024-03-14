"خيرك يالسعودية"... برنامج رمضاني لـ"UFM" لتنمية القطاع غير الربحي بالمملكة

شرعت إذاعة UFM من بداية شهر رمضان المبارك ببث برنامج "خير يالسعودية"، والذي ينفّذه المركز الوطني للمسؤولية والدراسات بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بدعم ورعاية حصرية من البنك العربي الوطني، وفي إطار جهود ترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية وإبراز أبعادها في إحداث التغيير الإيجابي وسيكون بث البرنامج بشكل مباشر في تمام الساعة 10:00 وحتى 11:00 مساءً من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع طيلة الشهر المبارك.
ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على ما تقدّمه المنظّمات غير الربحية والجمعيات والهيئات الخيرية والإنسانية من مساهمات في مجال العمل الخيري، إلى جانب استعراض نماذج أعمال مثالية أسهمت في تعزيز مفهوم العمل غير الربحي والخيري والتنموي، عبر تبنيها لممارسات استدامة وحوكمة متقدمة أثرت بيئة هذا القطاع الحيوي الهام، ودعمت مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي دعم البنك العربي الوطني ورعايته لهذا البرنامج، في سياق اهتمام البنك بدعم جهود الجمعيات الخيرية والمنظمات والهيئات غير الربحية، وتمكينها من أداء رسالتها الرامية إلى إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، وإعلاء قيم التكافل الاجتماعي والترابط المجتمعي.
وإلى جانب التقارير الاستقصائية والتحليلية، يستضيف البرنامج مسؤولين في القطاعين العام وغير الربحي وممثلين عن الجمعيات والهيئات الخيرية والإنسانية، كمركز الملك سلمان للإغاثة، منصة احسان، جمعية انسان، جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وغيرها.
وتواكب حلقات البرنامج نجاح وتميز المملكة في مبادرات الدعم والمساعدات الخيرية والإنسانية التي تقدّمها داخل وخارج المملكة، فضلاً عن التوعية بالأثر المحقق في تنمية قدرات وإمكانات الجهات المستفيدة من برامج ومبادرات القطاعات غير الربحية والجمعيات الخيرية، في الوقت الذي يتيح فيه البرنامج المساحة أمام مسؤولي تلك المنظمات والجمعيات للتعريف بإنجازاتها وبرامجها واحتياجاتها لتتمكن من أداء رسالتها والقيام بمهامها على النحو المنشود.