"خيرك يالسعودية"... برنامج رمضاني لـ"UFM" لتنمية القطاع غير الربحي بالمملكة

شرعت إذاعة UFM من بداية شهر رمضان المبارك ببث برنامج "خير يالسعودية"، والذي ينفّذه المركز الوطني للمسؤولية والدراسات بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بدعم ورعاية حصرية من البنك العربي الوطني، وفي إطار جهود ترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية وإبراز أبعادها في إحداث التغيير الإيجابي وسيكون بث البرنامج بشكل مباشر في تمام الساعة 10:00 وحتى 11:00 مساءً من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع طيلة الشهر المبارك.