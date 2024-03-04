التأمينات الاجتماعية تكشف عن منتجي "SuperApp" و"WalletGOSI" في "ليب 24"

يذكر أن مشاركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في النسخة الحالية لمؤتمر "ليب" التقني تعد المشاركة الثالثة لها في هذا المؤتمر، لما توليه المؤسسة من اهتمام استراتيجي بالتحول الرقمي، حيث تعدّ المؤسسة من أوائل الجهات التي تبنت التحول الرقمي في المملكة منذ عام 1970م.