التأمينات الاجتماعية تكشف عن منتجي "SuperApp" و"WalletGOSI" في "ليب 24"

تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأكثر حضوراً في العالم "ليب"، الذي يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024م بمشاركة أكثر من ألف شركة عالمية ونخبة من المتحدثين المحليين والدوليين من أكثر من 180 دولة حول العالم.
وتستهدف المؤسسة خلال مشاركتها إبراز آفاق واستراتيجية التحول الرقمي، كما تستعرض رحلة التطور الرقمي التي مرت بها التأمينات الاجتماعية وقدراتها التقنية والتي ساهمت في دعم عمليات التحول الرقمي في قطاع الحماية التأمينية في المملكة، وتسلط الضوء على أبرز الحلول الرقمية المقدمة والتي بنيت وفق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الأخرى.
وتتيح المؤسسة عبر جناحها المشارك لزوار المؤتمر الاطلاع عن قرب على المنتجات والخدمات الرقمية التي تقدمها لعملائها مثل خدمة الإنسان الرقمي "أمين" وخدمة الزيارة الافتراضية، والتي تستخدم أحدث التقنيات التي تتنبأ باحتياجات العميل وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي ساهمت في توافر منتجات وخدمات المؤسسة على مدار الساعة.
وتقدم المؤسسة لمحة عن المنتجات والخدمات التي تعمل على تطويرها وتقترب من إطلاقها مثل "SuperApp" و "WalletGOSI" حيث ستوفر هذه المنتجات نقلة نوعية وتجربة عميل مميزة لكافة عملاء المؤسسة.
وتكرّم التأمينات الاجتماعية على هامش المؤتمر , الفائزين في "هاكاثون التأمينات" والذي أطلقته المؤسسة لابتكار حلول رقمية نوعية تخدم منظومة الحماية التأمينية في المملكة. حيث شهد "هاكاثون التأمينات" مشاركة واسعة وتنافسية عالية بين الأفراد والفرق من الكفاءات الوطنية الشابة.
يذكر أن مشاركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في النسخة الحالية لمؤتمر "ليب" التقني تعد المشاركة الثالثة لها في هذا المؤتمر، لما توليه المؤسسة من اهتمام استراتيجي بالتحول الرقمي، حيث تعدّ المؤسسة من أوائل الجهات التي تبنت التحول الرقمي في المملكة منذ عام 1970م.
وتعد أول جهة حكومية بالمملكة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما نالت المؤسسة مؤخراً التكريم لوصولها لمرحلة الإبداع وهو أعلى مراحل التقييم خلال مؤشر قياس التحول الرقمي الصادر من هيئة الحكومة الرقمية، كما حققت أيضاً في ذات المؤشر المرتبة الأولى في فرع التقنيات والأدوات والمرتبة الثالثة في تجربة المستخدم ونضج التجربة الرقمية.