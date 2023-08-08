نائب أمير جازان يسلّم 49 فيلا سكنية بضاحية الملك عبدالله

سلّم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، في مكتبه اليوم، مفاتيح 49 فيلا من مشروع فلل الوزارة بضاحية الملك عبدالله في مدينة جيزان لمستحقيها من الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي.
واستمع، خلال مراسم التسليم، لشرح من مدير عام فرع شؤون الإسكان المهندس إبراهيم بن ناصر عكيري، عن مشروع فلل الوزارة بضاحية الملك عبدالله بجازان، الذي أقيم على مساحة إجمالية بلغت 1.106.000 متر مربع، والفلل التي تم تسليمها كمرحلة خامسة من أصل ٨١٢ فيلا صممت وفق أفضل المواصفات بما يلبي احتياجات الأسر المستفيدة، إضافة لما يتوافر بالموقع من مساجد ومرافق خدمية إنفاذاً لتوجيهات القيادة بتوفير سبل الراحة للمواطنين بمختلف مناطق المملكة، وبلغ إجمالي عدد الفلل السكنية التي تم تسليمها 611 فيلا من المشروع الذي يقع ضمن مبادرات برنامج الإسكان الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتلبية احتياجات أفراد المجتمع كافة.
ودشن نائب أمير المنطقة، مشروع "الحويزي" للفلل السكنية -أحد مشاريع البيع على الخارطة-، الذي ينفذ بمحافظة أبو عريش بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يوفر 88 وحدة سكنية على مساحة إجمالية تبلغ 68000 ألف متر مربع لتوفير جودة حياة للمستفيدين.
وفي السياق ذاته، شهد توقيع الاتفاقية لترميم عدد من وحدات الأسر الأشد حاجة بالمنطقة بين جمعية "ترميم" الخيرية وجمعية "بناء" وتنمية المساكن بدعم من مجموعة "روشن" -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة-.
وأكد نائب أمير منطقة جازان، حرص ومتابعة سمو أمير المنطقة على كل ما يقدمه فرع شؤون الإسكان بجازان، منوهاً بما توليه القيادة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر الراحة والرفاهية والاستقرار للأسر ورفع جودة حياة أفرادها في مجال الإسكان تحقيقاً لرؤية المملكة المستقبلية.