نائب أمير جازان يسلّم 49 فيلا سكنية بضاحية الملك عبدالله

واستمع، خلال مراسم التسليم، لشرح من مدير عام فرع شؤون الإسكان المهندس إبراهيم بن ناصر عكيري، عن مشروع فلل الوزارة بضاحية الملك عبدالله بجازان، الذي أقيم على مساحة إجمالية بلغت 1.106.000 متر مربع، والفلل التي تم تسليمها كمرحلة خامسة من أصل ٨١٢ فيلا صممت وفق أفضل المواصفات بما يلبي احتياجات الأسر المستفيدة، إضافة لما يتوافر بالموقع من مساجد ومرافق خدمية إنفاذاً لتوجيهات القيادة بتوفير سبل الراحة للمواطنين بمختلف مناطق المملكة، وبلغ إجمالي عدد الفلل السكنية التي تم تسليمها 611 فيلا من المشروع الذي يقع ضمن مبادرات برنامج الإسكان الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتلبية احتياجات أفراد المجتمع كافة.