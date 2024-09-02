"فيصل بن فرحان" يبحث مستجدات القضية الفلسطينية مع وزيري خارجية المغرب وإندونيسيا

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة.
وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك بما يحقق الوقف الفوري لكل الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم ضمان إقامة دولة فلسطينية آمنة ومستقرة وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة.
كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا السيدة ريتنو مارسودي.
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء الجهود التي تبذلها الدول الإسلامية؛ بهدف استعادة كل الحقوق المشروعة لدولة فلسطين وشعبها الشقيق، كما ناقش الجانبان أهمية تكثيف التنسيق المشترك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لكل القوانين الدولية والإنسانية.