"التويجري" يحصد بيرق الفحل بلون الوضح.. وتحكيم نهائي شوطي الشلفا والرؤيا غدًا بالصياهد

تُوّج عبدالله التويجري من دولة الكويت ببيرق شوط الفحل المنتج في لون "الوضح"، وذلك ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام في الصياهد، بعد فوز فحله "خزام ندر الوضح" بالمركز الأول، متقدمًا على مشعل الدوسري بفحله "يخت بن هذال" في المركز الثاني، وعبود المقاطي الذي حل ثالثًا بفحله "الرهاوي".
وعبّر التويجري عن سعادته بهذا الإنجاز، مقدمًا شكره لنادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، ومُهديًا اللقب لجمهوره في المملكة والكويت، مؤكدًا أن التنظيم كان مميزًا وناجحًا بكل المقاييس.
استعدادات نهائي "الرؤيا" و"الشلفا"
استعرضت لجان التحكيم اليوم الجمعة الإبل المشاركة في شوط "الرؤيا" المستحدث لهذا العام بلوني "الوضح" و"الشعل"، وأسفر التقييم عن تأهل كل من سعد الجلبان ومحمد بن فيصل أبو ثنين للنهائي في لون الوضح، فيما تأهل نواف بن جخدب بمنقيتين في لون الشعل.
ومن المقرر أن تُستعرض غدًا السبت الإبل المشاركة في نهائي شوطي "الرؤيا" بلوني الوضح والشعل، إلى جانب نهائي "شلفا ولي العهد" بلون الوضح، بمشاركة نخبة من أشهر ملاك الإبل.
تنسيق قطري سعودي في مهرجانات الإبل
وفي جانب من الفعاليات، استقبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، مساء الخميس، الدكتور مبخوت البوفريح رئيس نادي قطر لمزاين الإبل، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في تنظيم مهرجانات الإبل وتطويرها.
إعلان حالات عبث وملاحقة قانونية
من جهتها، أعلنت اللجنة الطبية في المهرجان عن رصد 3 حالات عبث في فئة "الرؤيا شعل" التمهيدي، فيما أكدت اللجنة القانونية أنه سيتم ملاحقة المخالفين قانونيًا لضمان عدالة المنافسة والتزام المشاركين بالأنظمة.