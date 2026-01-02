"التويجري" يحصد بيرق الفحل بلون الوضح.. وتحكيم نهائي شوطي الشلفا والرؤيا غدًا بالصياهد

تُوّج عبدالله التويجري من دولة الكويت ببيرق شوط الفحل المنتج في لون "الوضح"، وذلك ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام في الصياهد، بعد فوز فحله "خزام ندر الوضح" بالمركز الأول، متقدمًا على مشعل الدوسري بفحله "يخت بن هذال" في المركز الثاني، وعبود المقاطي الذي حل ثالثًا بفحله "الرهاوي".