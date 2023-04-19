مبتعثة سعودية تتوصل إلى اكتشاف طبي يحمي من "الكبد الدهني" ومضاعفات كورونا

وأردفت: الدراسة التي أجريتها توصلت إلى أن سبب زيادة الوفيات بين مرضى الكبد الدهني المصابين بفيروس كورونا يعود إلى عامل جيني، حيث ظهرت قدرة الفيروس على تغيير التركيب الوراثي للشخص، مما ينتج عنه تعزيز انتشار المرض، وتدهور مرضى الكبد الدهني، إضافة إلى ظهور أمراض واضطرابات أخرى مرتبطة به، تمكّن من خلال الدراسة الحديثة وبدقة من تحديد أحد الجينات المحورية (MBOAT7) الذي ينخفض مستواه بشدة في وجود كل من مرض الكبد الدهني وكوفيد-19، حيث يؤدي انخفاضه إلى اختلال شديد في الوظائف الطبيعية لخلايا جسم الإنسان، وزيادة النشاط المناعي للخلايا الناجم عن زيادة معدل إنتاج السيتوكينات المنشطة للالتهابات، كما ساعد هذا الاكتشاف على حماية مريض الكبد الدهني من مضاعفات فيروس كورونا "كوفيد-19" كأطول فترات التعافي".