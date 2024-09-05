أستاذ بالإعلام الأمني: التعصب الحضري والقبلي منبوذ ويجب محاربته مجتمعيًا

قال أستاذ الإعلام الأمني سابقًا بجامعة نايف العربية اللواء د. بركة الحوشان: حكومة المملكة، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص تقف في وجه كل من يعبث بأمن المملكة واستقرارها وسلمها الأهلي.
وأضاف: سنت القوانين في حال المخالفة لتطبيق العقوبة، ويجب أن يعلم الأبناء وحديثو السن أن مثل هذه الممارسات الخاطئة تحتاج إلى توعية تقوم بها مؤسسات التعليم والإعلام والثقافة والمؤسسات الاجتماعية لتشكيل وعي جمعي، وعلينا عقد المزيد من الندوات التي تنشر هذا الوعي.
وأردف: عندما تم نشر هذا المقطع لا أعتقد أن هناك أغراضًا خبيثة وإنما هي أخطاء، وتعزيز العصبية القبلية أمر محظور، فنحن مجتمع قبلي، وبالتالي فإنه من غير المقبول إثارة النعرات القبلية أو المكانية.
وشدد على أن التعصب الحضري والقبلي منبوذ، وتجب محاربته مجتمعيًا؛ عبر تثقيف الأجيال حول الاستخدامات الخاطئة للوسائل الإعلامية.