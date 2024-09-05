أستاذ بالإعلام الأمني: التعصب الحضري والقبلي منبوذ ويجب محاربته مجتمعيًا

وأردف: عندما تم نشر هذا المقطع لا أعتقد أن هناك أغراضًا خبيثة وإنما هي أخطاء، وتعزيز العصبية القبلية أمر محظور، فنحن مجتمع قبلي، وبالتالي فإنه من غير المقبول إثارة النعرات القبلية أو المكانية.