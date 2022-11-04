"أعجبتها الموزة".. تركي آل الشيخ يستجيب لإعجاب طفلة بمنطقة "ونتر وندرلاند"

وتُعد "ونتر وندرلاند" مدينة الملاهي الأكبر، فهي تجمع بين المغامرات والألعاب بتجربة فريدة للعائلة والأصدقاء، كما تحتوي على أكثر من 80 لعبة وتجربة مختلفة بأنواعها منها: ألعاب حماسية، وألعاب العائلة، والأطفال، كما تحتوي على شخصيات وعروض موسيقية متنوعة.