"أعجبتها الموزة".. تركي آل الشيخ يستجيب لإعجاب طفلة بمنطقة "ونتر وندرلاند"

تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر" مع مقطع فيديو لطفلة أبدت إعجابها بموسم الرياض، ولعبة الموزة في منطقة "ونتر وندرلاند".
ونشر "آل الشيخ" المقطع الذي تبدي فيه الفتاة الصغيرة إعجابها بالأنشطة والفعاليات في موسم الرياض، واختصت لعبة "الموزة" التي يحصل عليها الفائزون في الألعاب، كأكثر ما أعجبها في منطقة "ونتر وندرلاند".
ووجد إعجاب الفتاة تفاعلاً سريعاً مع رئيس الهيئة العامة للترفيه، والذي علق على المقطع قائلاً: "يا حبيبة قلبي ... طيب أنا عازمك وأهلك لونتر وندرلاند اختاري اليوم اللي تبين".
بدورهم، تفاعل المغردون مع المقطع، معربين عن سعادتهم وإعجابهم بلافتة "آل الشيخ"، وإدخاله السرور والبهجة على قلب الطفلة وذويها.
وتُعد "ونتر وندرلاند" مدينة الملاهي الأكبر، فهي تجمع بين المغامرات والألعاب بتجربة فريدة للعائلة والأصدقاء، كما تحتوي على أكثر من 80 لعبة وتجربة مختلفة بأنواعها منها: ألعاب حماسية، وألعاب العائلة، والأطفال، كما تحتوي على شخصيات وعروض موسيقية متنوعة.