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بعدما دمَّرته سيول وادي بيض.. إعادة فتح طريق "الفطيحة - الدرب"

مطالبات بجسور مرتفعة وعبَّارات أوسع
بعدما دمَّرته سيول وادي بيض.. إعادة فتح طريق "الفطيحة - الدرب"
محمد المواسي

أعادت وزارة النقل فتح طريق الفطيحة - الدرب شمال منطقة جازان بعد مدة وجيزة من انهياره بفعل سيول وادي بيض، وذلك بعد تنفيذ أعمال صيانة للطريق، وتجهيزه لعبور المارة.

وأشار عدد من المارة إلى حاجة الطريق إلى جسر مرتفع عن منسوب الوادي؛ لكونه واحدًا من أكبر الأودية بمنطقة جازان، وتأتي روافده من جبال منطقة عسير، وغالبًا ما تكون سيوله قوية في موسم الأمطار.. مؤكدين حاجة الأودية المجاورة له على الطريق نفسه لجسور وعبَّارات أوسع.

وكانت سيول وادي بيض قد دمَّرت الطريق الرابط بين محافظة الدرب ومركز الفطيحة خلال الأمطار التي شهدتها منطقة جازان الأسابيع الماضية.

وزارة النقل
الدرب
طريق الفطيحة
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الفطيحة

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