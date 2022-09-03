بعدما دمَّرته سيول وادي بيض.. إعادة فتح طريق "الفطيحة - الدرب"

وأشار عدد من المارة إلى حاجة الطريق إلى جسر مرتفع عن منسوب الوادي؛ لكونه واحدًا من أكبر الأودية بمنطقة جازان، وتأتي روافده من جبال منطقة عسير، وغالبًا ما تكون سيوله قوية في موسم الأمطار.. مؤكدين حاجة الأودية المجاورة له على الطريق نفسه لجسور وعبَّارات أوسع.