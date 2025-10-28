مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض

قام مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، بإجراء الفحوصات والتقييم الصحي للملاكمين المشاركين في نزالات موسم الرياض لهذا العام، وذلك خلال زيارتهم لعيادة الطب الرياضي بالمستشفى. إذ شملت الفحوصات المؤشرات الحيوية، والفحص البدني، إضافة إلى تحاليل الدم والرنين المغناطيسي للدماغ وتخطيط القلب (ECG)، لجميع اللاعبين المشاركين في النزلات من كافة الفئات، والتأكد من أهليتهم الصحية ولياقتهم الطبية للمشاركة في البطولة.
هذا وسيوفر المستشفى التغطية الطبية أثناء المباريات، وفريقا على أعلى مستوى يضم استشاريي الطوارئ وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة التجميل، وطب العيون، والأنف والأذن والحنجرة وجراحة الوجه والفكين، للتدخل المباشر في حالة حدوث إصابات لا قدر الله.
كما سيتم تجهيز مركز طبي متكامل ليكون على أهبة الاستعداد، لتقديم كافة الخدمات الطبية الإسعافية والطارئة والميدانية، علاوة على تجهيز وحدات متنقلة للتدخل السريع RRT ، وسيارات الإسعاف المزودة بتقنيات الإتصال "الصوتي – المرئي"، وستسخر المجموعة خبراتها وإمكانياتها لرعاية هذه النزالات التي يتنافس فيها أبرز الملاكمين العالميين.
يذكر أن المجموعة تشارك في النسخة السادسة من موسم الرياض، بصفتها ( شريك رسمي مميز )، بعد رعايتها الناجحة للمواسم الخمس الماضية، إذ تقوم بتقديم الرعاية الصحية الميدانية من خلال العديد من المراكز الطبية المجهزة بأحدث التقنيات، وعلى أيدي كوادر تحظى بالكفاءة العالية والخبرة النوعية، إضافة أن المجموعة تتواجد في جميع مناطق الموسم وبمختلف الفعاليات، عبر وحدات طبية متنقلة للتدخل السريع RRT وسيارات نقل إسعافي مزودة بتقنيات الاتصال "الصوتي – المرئي"، مع وحدة القيادة والتحكم لأقسام الطوارئ، بكافة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بمنطقة الرياض، علاوة على العديد من النقاط في مختلف مناطق الموسم.