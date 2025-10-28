مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض

يذكر أن المجموعة تشارك في النسخة السادسة من موسم الرياض، بصفتها ( شريك رسمي مميز )، بعد رعايتها الناجحة للمواسم الخمس الماضية، إذ تقوم بتقديم الرعاية الصحية الميدانية من خلال العديد من المراكز الطبية المجهزة بأحدث التقنيات، وعلى أيدي كوادر تحظى بالكفاءة العالية والخبرة النوعية، إضافة أن المجموعة تتواجد في جميع مناطق الموسم وبمختلف الفعاليات، عبر وحدات طبية متنقلة للتدخل السريع RRT وسيارات نقل إسعافي مزودة بتقنيات الاتصال "الصوتي – المرئي"، مع وحدة القيادة والتحكم لأقسام الطوارئ، بكافة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بمنطقة الرياض، علاوة على العديد من النقاط في مختلف مناطق الموسم.