بالفيديو.. شجاعة مواطن تُسهم مع رجال الدفاع المدني في إنقاذ أربعة 4 أشخاص في "جعبة بيشة"

وتواصلت "سبق" مع المواطن عبدالله دغش المزيدي الأكلبي، الذي قال في بداية الأمر: "الحمد لله عز وجل على إنقاذ أربعة أشخاص، حيث ورد اتصال من أحد أقاربه يطلب المساعدة، وهو لديه معدة ثقيلة (شيول)".