بالفيديو.. شجاعة مواطن تُسهم مع رجال الدفاع المدني في إنقاذ أربعة 4 أشخاص في "جعبة بيشة"
تمكن ظهر اليوم الدفاع المدني، بمساعدة المواطن عايض بن دغش المزيدي الأكلبي، أحد سكان مركز الجعبة التابع لمحافظة بيشة، من إنقاذ أربعة أشخاص محتجزين بوادي الجعبة، حيث تزامن عبورهم جريان الوادي من جراء السيول المنقولة في عمل بطولي نال استحسان الجميع.
وتواصلت "سبق" مع المواطن عبدالله دغش المزيدي الأكلبي، الذي قال في بداية الأمر: "الحمد لله عز وجل على إنقاذ أربعة أشخاص، حيث ورد اتصال من أحد أقاربه يطلب المساعدة، وهو لديه معدة ثقيلة (شيول)".
وأضاف "بادرت مباشرة لموقع احتجاز العائلة، ودخلت بالمعدة الثقيلة إلى الوادي برفقة عددٍ من رجال الدفاع المدني، حيث نجحت عملية الإنقاذ دون خسائر في الأرواح".
ولقيت هذه المبادرة أصداء واسعة من المواطنين، مقدمين الشكر لجميع من أسهم في إنقاذ الأرواح، وسط مطالبتهم بتكريمه على مساهمته مع رجال الدفاع المدني في إنقاذ الشبان الأربعة.