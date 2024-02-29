"أمانة العاصمة المقدسة" تبدأ في استقبال طلبات الحصول على تراخيص مباسط رمضان

وأوضحت الأمانة أن هناك العديد من الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في مواقع تلك المباسط، مع الالتزام بالمحافظة على نظافة المكان، وتحديد نوع النشاط في كل مبسط، والالتزام بالاشتراطات البلدية المتعلقة ببيع وتداول المواد الغذائية.