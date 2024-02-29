"أمانة العاصمة المقدسة" تبدأ في استقبال طلبات الحصول على تراخيص مباسط رمضان

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في استقبال طلبات الحصول على تراخيص المباسط الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام 1445هـ، والتي تستمر حتى يوم الأحد المقبل.
وأتاحت الأمانة للمواطنين فرص تأجير مواقع المباسط الموسمية الرمضانية بمكة المكرمة؛ بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وفق معايير عالية، والتأكد من تقديم وتداول المواد الغذائية بطرق صحية آمنة، من خلال مواقع مجهزة ومهيأة ومستوفية للاشتراطات الفنية، وكذلك لإتاحة الفرصة للشباب وتشجيعهم على الاستفادة من المواسم؛ لاستثمار أوقاتهم والحد من البيع العشوائي، ولتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار مكة المكرمة.
وأوضحت الأمانة أن هناك العديد من الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في مواقع تلك المباسط، مع الالتزام بالمحافظة على نظافة المكان، وتحديد نوع النشاط في كل مبسط، والالتزام بالاشتراطات البلدية المتعلقة ببيع وتداول المواد الغذائية.
ولفتت إلى أن التقديم على المباسط الموسمية يتم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص"، ثم الدخول على خدمات (تقديم مقترح تأجير مؤقت) وتعبئة البيانات وتقديم الطلب.