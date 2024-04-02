فيروسات قاتلة معدلة جينيًّا.. علاج مبتكر من جامعة "المؤسس" يدمر السرطان

وأظهرت نتائج الدراسة نجاحَ تقنية الفيروسات المعدلة جينيًّا "rVSV، rVSVΔM51، rVSVΔM51- hIL12" واستخدامها كعوامل علاجية ضد سرطان الثدي، وتم إثبات فاعلية هذه الفيروسات وسُميتها على العديد من الخلايا السرطانية البشرية والخلايا الحيوانية، وقد لوحظ أن الخلايا غير المسرطنة "GM- 38" أقل تأثرًا وعرضة للإصابة بفيروس "rVSVΔM51" مقارنة بـ"rVSV" أيضًا تم تقييم فعالية هذه العلاجات "rVSV وrVSVΔM51" عن طريق استخدام فئران التجارب "C57BL /6J" الحاملة للورم "B16F10"، وكلا العلاجين كان لهما تأثير فعال في تأخير نمو الورم، وإطالة بقاء الفئران على قيد الحياة مقارنة بالفئران غير المعالجة.