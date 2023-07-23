أقمار "إستارلينك" تعبُر سماء المملكة الليلة... وهذه المناطق تشاهدها

يذكر أن مشروع إستارلينك يُمثل نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا الفضائية والاتصالات، وقد يؤثر بشكل كبير في طريقة الاتصال والتواصل في مختلف أنحاء العالم. وفي إطار إكمال العمل أطلقت شركة إسبيس إكس يوم أمس السبت 22 يوليو 2023 عدد 22 قمراً من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا، وتتحرك هذه الأقمار في الأيام الأولى للإطلاق في قاطرة تجوب السماء وتدور حول الأرض، ومن ثم تبدأ في الابتعاد عن بعضها البعض تدريجياً بعد توجيه كل قمر في مداره الخاص .