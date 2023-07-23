أقمار "إستارلينك" تعبُر سماء المملكة الليلة... وهذه المناطق تشاهدها

أظهرت البرامج والبيانات الخاصة بتتبع أقمار "إستارلينك" ومعرفة أوقات عبورها بأنه يمكن لنا في المملكة العربية السعودية وخاصةً مدن الساحل الغربي مشاهدة قطار الأقمار مساء هذا اليوم الأحد 23 يوليو 2023، قادمةً من الشمال الغربي متجهة نحو الشرق والجنوب الشرقي عند الساعة 19:38 مساءً بتوقيت السعودية .
أوضح ذلك لـ"سبق" رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك الدكتور شرف السفياني متوقعًا أن يشاهدها سكان المدينة المنورة وينبع وجدة ومكة والطائف والباحة وأبها وجازان ونجران، حيث سيصل لمعانها إلى 2.4 ماغ وهو قدر يمكن للعين البشرية رؤيته، واختيار موقع بعيد عن التلوث الضوئي سوف يساعد على رؤيتها بسهولة، مشيرًا أنهُ حدث يستحق المتابعة والتوثيق له من خلال الصور والفيديوهات .
وقال الفلكي "السفياني": أقمار إستارلينك (Starlink) هي مشروع يهدف إلى تطوير شبكة عالمية من الأقمار الصناعية الصغيرة لتوفير خدمة الإنترنت عالي السرعة للمناطق النائية والمناطق التي تعاني من ضعف التغطية التقنية.
وأضاف: تم الإعلان عن مشروع "إستارلينك" في عام 2015 من قبل شركة سبيس إكس (SpaceX) التي تم تأسيسها بواسطة إيلون ماسك، حيث يعتبر إستارلينك نوعًا جديدًا من تكنولوجيا الاتصالات الفضائية، حيث تعتمد على شبكة من الأقمار الصناعية التي تدور في المدارات المنخفضة للأرض.
وبين أن ميزة إستارلينك الرئيسية هي قدرتها على تقديم خدمة الإنترنت عالي السرعة بسرعة تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، مما يوفر فرصة التواصل والوصول إلى المعلومات للمناطق التي تعاني من نقص التغطية التقنية وتعتبر البديل الأمثل للأقمار الصناعية التقليدية التي تعاني من تأخر في الاستجابة.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك بأن الأقمار الصناعية في إستارلينك تعمل بشكلٍ متداخل لتغطية شبكة واسعة من نطاق الأرض.
وقال: من المتوقع أن تُشكل الشبكة النهائية لإستارلينك أكثر من 40 ألف قمر صناعي، حيث تم إطلاق العديد من هذه الأقمار الصناعية حتى الآن وتتم تحسين التكنولوجيا وتطويرها بشكلٍ مستمر.
كما توقع أن يكون لإستارلينك تأثير كبير على صناعة الاتصالات وخدمة الإنترنت في العالم ، فهي تعد بتوفير خدمة عالية الجودة وبأسعار معقولة في المناطق النائية والمناطق الريفية التي لم تصلها التجهيزات الأرضية التقليدية. كما أنها ستسهم في توفير خدمة إنترنت عالية السرعة للمستخدمين في المدن، مما قد يؤدي إلى تغيير كيفية استخدام الإنترنت وتوفير فرص جديدة للتعليم عن بُعد والأعمال التجارية عبر الإنترنت والابتكار.
وأردف: ومع ذلك، تثير هذه التكنولوجيا بعض التحديات والاهتمامات. منها التأثير على الفضاء الخارجي بسبب زيادة عدد الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وتداخل الإشارات وتشويشها على المشاهدة الفلكية. كما تثير قضية ملكية الفضاء والمنافسة مع شركات أخرى تطور نفس الفكرة.
يذكر أن مشروع إستارلينك يُمثل نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا الفضائية والاتصالات، وقد يؤثر بشكل كبير في طريقة الاتصال والتواصل في مختلف أنحاء العالم. وفي إطار إكمال العمل أطلقت شركة إسبيس إكس يوم أمس السبت 22 يوليو 2023 عدد 22 قمراً من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا، وتتحرك هذه الأقمار في الأيام الأولى للإطلاق في قاطرة تجوب السماء وتدور حول الأرض، ومن ثم تبدأ في الابتعاد عن بعضها البعض تدريجياً بعد توجيه كل قمر في مداره الخاص .