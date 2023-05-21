قبل انطلاق رحلتهما.. الجماهير السعودية تتابع بفخر واعتزاز رائدَيْ الفضاء "ريانة" و"علي"

يُشار إلى أن الفعاليات تستمر في العاصمة الرياض حتى 1 يونيو المقبل، كذلك تتوزع المعارض مواكبة لعملية الانطلاق في مدينتَي جدة والظهران، وتفتح أبوابها من الـ9 صباحًا إلى الـ12 مساء، ثم تعاد فتح أبوابها من الـ4 إلى الـ10 مساء.