سعودي يبتكر "مظلّة شمسية متحرّكة لعمال النظافة.. وبراءة اختراع من "التعاون الخليجي"

وشدّد "عسيري" على أن الاختراع رغم سهولة تصنيعه وبساطته، إلا أنه يقدم حلًّا جذريًّا ومفيدًا لعمال النظافة؛ حيث يتكون الاختراع، والذي يتميّز بسهولة حمله وخفّة وزنه، من مجراف مُخصص لعمال النظافة، وعصا تربط بين المجراف وعصا المظلة بطريقةٍ مبتكرة، ومظلة خاصة في الأعلى وباتجاهٍ واحد فقط، وتكون يد المظلة في طرف المظلة وليس في وسطها كما جرت العادة؛ وذلك لتعطي عامل النظافة مساحة ظل محددة ولا تعوقه عند رفع النفايات من المجراف للعربة التي يجمع فيها النفايات ويدفعها أمامه، ويستطيع أن يغير مكان المظلة كأن تكون أمام المجراف أو خلفه أو في أحد جانبيه بكل سهولة، حسب موضع العامل أو رغبته أو حسب أشعة الشمس واتجاهها، كما يمكن إغلاق المظلّة بكل سهولة عند عدم الحاجة إليها، مبينًا أنهُ يمكن لعامل النظافة الذهاب بعيدًا لجمع النفايات بالمجراف والظلّ معه أينما ذهب دون الحاجة للعربة الكبيرة التي يجمع النفايات فيها ويدفعها أمامه.