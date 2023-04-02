"سواعد الشرقية" تنظّم رحلة عمرة وزيارة لمصنع كسوة الكعبة لذوي الإعاقة

نظّمت جمعية "سواعد" للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، رحلة لعدد 20 شخصًا من مستفيديها مع مرافقيهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك.
وقال المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خالد الهاجري: إن هذه المبادرة جاءت بدعم من ملتقى خريجي وخريجات مدارس الظهران الأهلية الذين ساهموا بتغطية كامل تكاليف المبادرة، ورعاية الناقل "طيران ناس".
وأضاف "الهاجري" أن هذه المبادرة أتت من رحم معاناة الكثير من ذوي الإعاقة الحركية الذين يواجهون صعوبات في وسائل النقل والفنادق غير المهيأة؛ مشيرًا إلى أن كل تلك المصاعب تم حلها من قِبَل وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية، والنقابة العامة للسيارات، الذين قاموا بدعم وتسهيل جميع الإجراءات وتوفير الباصات المهيأة من بداية الرحلة إلى نهايتها وفق برنامج مُعَد مسبقًا لذلك.
ونظمت الجمعية زيارة لمستفيديها إلى مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، واطلع المستفيدون خلال الزيارة على تاريخ الكسوة ومراحل تصنيعها، وتشرفوا بالمشاركة في حياكة ثوب الكعبة المشرفة.