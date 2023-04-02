"سواعد الشرقية" تنظّم رحلة عمرة وزيارة لمصنع كسوة الكعبة لذوي الإعاقة

وأضاف "الهاجري" أن هذه المبادرة أتت من رحم معاناة الكثير من ذوي الإعاقة الحركية الذين يواجهون صعوبات في وسائل النقل والفنادق غير المهيأة؛ مشيرًا إلى أن كل تلك المصاعب تم حلها من قِبَل وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية، والنقابة العامة للسيارات، الذين قاموا بدعم وتسهيل جميع الإجراءات وتوفير الباصات المهيأة من بداية الرحلة إلى نهايتها وفق برنامج مُعَد مسبقًا لذلك.