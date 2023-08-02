3 ملايين ريال دعمًا من عملاء مصرف الراجحي لجمعية "كهاتين"

وعبّر "البشري" عن شكره للمهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على كل الدعم والتمكين، وتسهيل تنويع مصادر التبرعات للجمعيات التي بدورها ستعزز من تحقيق المستهدفات المرصودة للقطاع برؤية 2030.