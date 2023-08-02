3 ملايين ريال دعمًا من عملاء مصرف الراجحي لجمعية "كهاتين"

تسلمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين"، شيكًا بمبلغ 3 ملايين ريال من مصرف الراجحي، وهي تمثل النقاط التي تَبرع بها عملاء مصرف الراجحي من خلال التطبيق ونقاط ولاء عملاء المصرف.
وجاء تسليم الشيك خلال زيارة مدير عام الجمعية محمد آل مانع وفايز المالكي سفير كهاتين ومدير الشؤون الإدارية والمالية فهد العيسى لمقر المصرف بالرياض؛ حيث كان في استقبالهم حسام عصام البصراوي مدير مصرفية الشركات، وهاني المقحم مساعد المدير العام لبرامج تحقيق الرؤية والخدمات المصرفية للشركات.
وقدّم رئيس مجلس الإدارة الدكتور عواض البشري وأعضاء المجلس، خالص الشكر والتقدير لجميع عملاء مصرف الراجحي الذين تبرعوا بنقاطهم بمصرف الراجحي للجمعية؛ مؤكدًا أن ذلك يعكس الثقة في دور الجمعية كواجهة حضارية للعمل الإنساني للأيتام في المملكة.
وعبّر "البشري" عن شكره للمهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على كل الدعم والتمكين، وتسهيل تنويع مصادر التبرعات للجمعيات التي بدورها ستعزز من تحقيق المستهدفات المرصودة للقطاع برؤية 2030.