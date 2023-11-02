أثر التحديات على المرأة والطفل وكبار السن.. "منتدى الأسرة السعودية" يتهيأ للانطلاق

ويمثل منتدى الأسرة السعودية منصة وطنية تستهدف نشر الوعي لجميع شرائح المجتمع، حول تحديات وقضايا الأسرة المعاصرة، حيث سيشهد المنتدى تدشين الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت، كما يضم المنتدى في نسخته الحالية 4 جلسات حوارية، و4 ورش عمل تغطي موضوعات مهمة؛ منها: الأمن السيبراني والعالم الرقمي للأطفال، والتحديات التي تواجه المرأة العاملة لتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتعزيز مفهوم التشيخ النشط وحقوق كبار السن، إضافة إلى التحديات التي تواجهها مؤسسة الأسرة والزواج في ظل المتغيرات المعاصرة.