محمد خضر: "عام الشعر العربي" يعود بنا إلى أزمنته ويثري المشهد الثقافي

وأضاف: "ظل الشعر العربي مؤثرًا في وجدان المثقف والشاعر السعودي بما يحمله الشعر القديم من قيم وأمكنه وتعبيرات، ومضى كل شاعر سعودي وهو متصل بذاكرة مديدة، متلمسًا كل قصيدة، وقد قرأت لشعراء معاصرين لقّبوا أنفسهم بأسماء شعراء قدماء عاشوا في المكان، مثل: الشنفرى، وذلك الامتداد لم يمنعه من تجديد القصيدة وتحديثها وتنويع أشكالها؛ فظهرت الأشكال الجديدة للشعر في التفعيلة وقصيدة النثر والقصيدة العمودية، وبقي الشعر متعلقًا بالإرث الشعري الهائل؛ ليمنحه حياة جديدة مرتبطة بالواقع والمتغير الذي يعبر عن إنسانه وثقافته".