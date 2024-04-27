شاهد من العارضة.. معلم يلتقي طلابه بعد فراق ٣٠ عامًا فيتفاجأ بحفاوة الترحيب

وتعود تفاصيل هذا اللقاء -بحسب ما رُوِيَ لـ"سبق"- إلى التواصل مع أحد الطلاب السودانيين وهو المهندس أحمد محمد عوض الهادي الذي درس بمدرسة بني معين حتى أكمل المرحلة الابتدائية وذلك برفقة والده الذي عمل معلمًا بنفس المدرسة، ومن خلاله تم التعرف على وسيلة تواصل بالمعلم "النظيف" عبر "واتساب" والذي وعَد طلابه بزيارة إذا قدِمَ للمملكة؛ وهو ما حدث بالفعل؛ حيث قام في بادئ الأمر بزيارة زملائه وطلابه بمركز السهي التابعة لمحافظة صامطة، ومن ثم زيارة زملائه وطلابه بجبل بني معين بموقع مدرسة بني معين، أمس الجمعة؛ وذلك بعد مضي 30 عامًا.