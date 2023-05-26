البوابة الوطنية للهوايات تدشن جناح "هاوي" في تبوك

ويضُم جناح "هاوي" في تبوك، عدداً من أندية الهواة في المجالات الثقافية؛ كالمسرح والفنون وصناعة الأفلام، إضافة إلى رياضات الألعاب الذهنية والشطرنج، حيث سيتعرف الزوار على الجهود التي تبذُلها البوابة في سبيل تطوير وتفعيل قطاع الهوايات على مستوى المملكة، من خلال أنشطة تفاعلية تشرح للزوار الخدمات التي تُقدّمها البوابة لدعم أندية الهواة بمختلف مجالاتها.