البوابة الوطنية للهوايات تدشن جناح "هاوي" في تبوك

دشنت البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"؛ إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، جناحها التعريفي بمدينة تبوك والمقرر انعقاده خلال الفترة 26-28 مايو الحالي في مجمع تبوك بارك، لتعريف الجمهور بأبرز خدمات بوابة "هاوي" وجهودها لتنمية وتفعيل قطاع الهوايات، وصولاً إلى تعزيز حيوية المجتمع ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
بهذه المناسبة، صرّح الأستاذ عناد بن سعد النفيعي، مسؤول التسويق والتواصل في البوابة الوطنية للهوايات "هاوي": إن هذه الجولة امتداد للجولات التي بدأتها البوابة في وقت سابق شملت عدة مناطق ومحافظات في المملكة، حيث تحُط رحالها في مجمع تبوك بارك في مدينة تبوك خلال الفترة 26-28 مايو 2023م قادمة من المدينة المنورة.
وأضاف النفيعي قائلاً: "تعمل البوابة على بناء بيئة محفزة تجمع المتعة والفائدة والبيئة الآمنة الممكّنة لممارسة الهوايات، كما تمكن الهواة من الجنسين من تسجيل هواياتهم، وتأسيس أندية للهوايات الخاصة بهم، وتقدم لهم كل الدعم لممارسة هواياتهم".
ويضُم جناح "هاوي" في تبوك، عدداً من أندية الهواة في المجالات الثقافية؛ كالمسرح والفنون وصناعة الأفلام، إضافة إلى رياضات الألعاب الذهنية والشطرنج، حيث سيتعرف الزوار على الجهود التي تبذُلها البوابة في سبيل تطوير وتفعيل قطاع الهوايات على مستوى المملكة، من خلال أنشطة تفاعلية تشرح للزوار الخدمات التي تُقدّمها البوابة لدعم أندية الهواة بمختلف مجالاتها.
وتجمع بوابة "هاوي" تحت مظلتها، 400 نادٍ للهواة متوزعين على 50 مدينة ومحافظة سعودية؛ لتبادل الخبرات وممارسة هواياتهم المختلفة التي تزيد على 180 هواية تحت إشراف 12 جهة حكومية.