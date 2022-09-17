فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب يُعيد قدرة طفلة على المشي مجددًا

وقال الدكتور حسام: إن الفريق الطبي المعالج بعد اطلاعه على كافة النتائج الطبية، قرر التدخل الجراحي العاجل للحد من تلك المضاعفات، موضحًا أن العملية استغرقت ساعة تم فيها عمل شق جراحي بسيط في منطقة الظهر وصولًا للفقرات الصدرية، ومن خلال الميكروسكوب الجراحي المتطور "pentero"، تبين وجود كتلة دموية تسببت في ضغط شديد على الحبل الشوكي؛ الأمر الذي أدى إلى الإصابة بشلل الساقين.