"المسند" يُحذّر: خداع بصري قاتل يواجه السائقين عند عبور السيول الجارية

ووصف المسند الحالة بأنها تعارض بين ما تراه العين وما يدركه العقل، مشبهًا إياها بدوار البحر، مؤكدًا أن خطورة عبور السيول لا تكمن فقط في عمق المياه، بل أيضًا في تأثيرها على الإدراك البصري للسائق.