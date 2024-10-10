مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري عملية ناجحة للاعب المنتخب والنادي الأهلي السعودي للمصارعة

أجرى الكابتن مناف محمد الراشيدي لاعب المنتخب السعودي والنادي الأهلي في رياضة المصارعة الرومانية، عملية جراحية ناجحة، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، وذلك لإصلاح الخلع المتكرر وعدم ثبات مفصل الكتف، على يد الدكتور محمد عبدالله القحطاني استشاري طب وجراحة العظام واستبدال المفاصل والإصابات الرياضية، رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة الكندية.
وقال الكابتن مناف إنه تعرض لخلع متكرر في مفصل الكتف، كان آخرها خلال مشاركته في بطولة الألعاب الأولمبية السعودية، التي أقيمت فعالياتها مؤخرًا في مدينة الرياض، الأمر الذي سبب له الشعور بآلام حادة في مفصل الكتف الأيمن، وتوقفه عن ممارسة الرياضة وعدم المشاركة مع المنتخب السعودي، فقام بالاتصال بالمستشفى وحجز موعد لدى الطبيب، وخضع لفحوصات طبية دقيقة بأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I)، التي كشفت عن وجود خلع في مفصل الكتف وحاجته للتدخل الجراحي العاجل، فأُجريت له عملية جراحية ناجحة (Latarjet)، لتثبيت المفصل. مضيفًا بأنه سيعود للملاعب قريبًا بإذن الله، عقب الانتهاء من فترة التأهيل الطبي، مقدمًا الشكر لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر على الخدمات الطبية المتميزة، وكذلك قدم الشكر للدكتور محمد عبدالله القحطاني على سرعة التشخيص والعلاج.
الجدير بالذكر أن وحدة الطب الرياضي بمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، تُعد واحدة من أميز الوحدات المتخصصة التي تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة للرياضيين، الأمر الذي جعلها المقصد الأول لنجوم الرياضة العربية والخليجية، لالتزامها الصارم بالمعايير المعتمدة دوليًا في علاج مشاكل العظام والإصابات الرياضية وإجراء العمليات والتدخلات الجراحية ووضع البرامج التأهيلية التي تمكن الرياضيين من العودة إلى الملاعب في أقصر فترة ممكنة.