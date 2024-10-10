مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري عملية ناجحة للاعب المنتخب والنادي الأهلي السعودي للمصارعة

وقال الكابتن مناف إنه تعرض لخلع متكرر في مفصل الكتف، كان آخرها خلال مشاركته في بطولة الألعاب الأولمبية السعودية، التي أقيمت فعالياتها مؤخرًا في مدينة الرياض، الأمر الذي سبب له الشعور بآلام حادة في مفصل الكتف الأيمن، وتوقفه عن ممارسة الرياضة وعدم المشاركة مع المنتخب السعودي، فقام بالاتصال بالمستشفى وحجز موعد لدى الطبيب، وخضع لفحوصات طبية دقيقة بأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I)، التي كشفت عن وجود خلع في مفصل الكتف وحاجته للتدخل الجراحي العاجل، فأُجريت له عملية جراحية ناجحة (Latarjet)، لتثبيت المفصل. مضيفًا بأنه سيعود للملاعب قريبًا بإذن الله، عقب الانتهاء من فترة التأهيل الطبي، مقدمًا الشكر لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر على الخدمات الطبية المتميزة، وكذلك قدم الشكر للدكتور محمد عبدالله القحطاني على سرعة التشخيص والعلاج.