بالصور.. أمير الشرقية يدشن حملة "الشرقية وردية 16" للتوعية بسرطان الثدي

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بديوان الإمارة اليوم، حملة "الشرقية وردية 16" التي تنظمها "جمعية السرطان السعودية".
واطلع أمير المنطقة على عرض مرئي عن الحملة وبرامج التوعية الإلكترونية التي قدمتها الجمعية، كما اطلع على جهود الجمعية المختلفة، واستمع لتجارب عدد من المستفيدين من خدمات الجمعية.
وأوضحت عضو مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية الدكتورة أمل العديني في كلمتها، "أن رؤية الجمعية تضع صحة الإنسان أولًا، وكان هناك أثر إيجابي للحملات السابقة في مساعدة عدد كبير من أفراد المجتمع لتخطي العقبات النفسية والاجتماعية من خلال منظومة عمل نموذجية حديثة وهي تغيير نظرة المجتمع للمرض وعواقبه، وتأمين الوصول والتغطية للفحوصات الإشعاعية للثدي "الماموغرام" أو عن طريق العيادات المتنقلة للفحص لدى الجمعية أو مركز مي الجبر للفحص المبكر عن السرطان".
وأضافت أن جهود الجمعية في حملتها الأخيرة بمشاركة 60 جهة حكومية وخاصة؛ أثمرت عن تحقيق نتائج إيجابية، استهدفنا فيها ما يقارب "500" ألف شخص ما بين حضور مباشر أو مشاهدة وحققنا من خلالها "175" ساعة توعوية بوسائل متعددة ما بين ورش عمل ومحاضرات حضورية وحوارية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة".