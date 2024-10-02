بالصور.. أمير الشرقية يدشن حملة "الشرقية وردية 16" للتوعية بسرطان الثدي

وأوضحت عضو مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية الدكتورة أمل العديني في كلمتها، "أن رؤية الجمعية تضع صحة الإنسان أولًا، وكان هناك أثر إيجابي للحملات السابقة في مساعدة عدد كبير من أفراد المجتمع لتخطي العقبات النفسية والاجتماعية من خلال منظومة عمل نموذجية حديثة وهي تغيير نظرة المجتمع للمرض وعواقبه، وتأمين الوصول والتغطية للفحوصات الإشعاعية للثدي "الماموغرام" أو عن طريق العيادات المتنقلة للفحص لدى الجمعية أو مركز مي الجبر للفحص المبكر عن السرطان".