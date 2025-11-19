إنمار تطلق "حلول إنمار" في سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025 لتحفيز استثمار الأراضي البيضاء

وبهذه المناسبة، صرّح عبدالإله بن أحمد الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة «إنمار»، قائلًا:

«يمثّل إطلاق برنامج (حلول إنمار) خلال مشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025 محطة مفصلية في استراتيجيتنا لتطوير القطاع العقاري في المملكة. فقد جعلت التعديلات الأخيرة على نظام رسوم الأراضي البيضاء من تطوير هذه الأصول ضرورة اقتصادية واستثمارية، وليست مجرد خيار متاح. ومن خلال هذا البرنامج، نقدّم لملاك الأراضي خارطة طريق واضحة وموثوقة لتحويل التحدي المتمثّل في الرسوم السنوية إلى فرصة حقيقية لتحقيق عوائد استثمارية مستدامة. ونسعى في (إنمار) إلى أن نكون الشريك الموثوق القادر على تحويل الأرض من أصل جامد إلى عمران منتج، يخلق قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني.