تدشين المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في مدينة بورتسودان

ويهدف المشروع إلى توزيع "300.000" سلة غذائية يستفيد منها حوالي "1.8" مليون فرد من الفئات الأكثر احتياجًا من النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم بالولايات السودانية المستهدفة، والتي تشمل: البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، والجزيرة، ونهر النيل، والشمالية، وسنار، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، والخرطوم.