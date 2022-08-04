الموارد البشرية والمواصفات تطلقان المواصفة القياسية للمسؤولية الاجتماعية "دليل الشركات"

وتتناول المواصفة عدة محاور رئيسية، من أبرزها المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ومبادئها وقضاياها الجوهرية، وتستعرض أهم نماذج التشغيل للمسؤولية الاجتماعية وأساليب توفير الموارد المالية، بالإضافة إلى تحديد أهم المهارات والمعارف الخاصة بفريق العمل بالمسؤولية الاجتماعية، وكيفية بناء استراتيجيتها المرتبطة برؤية واستراتيجية الشركة، وتحديد الهيكل التنظيمي مع كيفية تقييم الأثر للمبادرات.